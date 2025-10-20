Епицентър: Пеевски подкрепя без условия кабинета на Росен Желязков, но не и нов премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е разговарял тази сутрин с премиера Росен Желязков и му е декларирал подкрепа за кабинета за пълен мандат, без да иска нищо в замяна, съобщава Епицентър.бг.

Не искам нищо! Искам правителството на Росен Желязков да работи спокойно и да се заеме с решаване на проблемите на държавата, са били думите на Пеевски.

Лидерът на ДПС се отказва от всичко, което е било договорено като парламентарни позиции срещу подкрепата на неговата партия за мнозинството.

И това е декларирал категорично пред премиера Желязков.

Пеевски се отказва от участие в парламентарни комисии, от зам.-председателски пост на НС и от ротационен председател на Народното събрание - позиции, които бяха договорени до преди два дни.

"Нищо не искам! Важен е бюджетът, икономиката и стабилността на държавата преди влизането ни в еврозоната", подчертал Пеевски пред Желязков, с когото са коментирали сериозните предизвикателства пред страната ни.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", заяви тази сутрин Пеевски в своя официална позиция.

По този начин Пеевски дава знак за успокояване на страстите в управлението след драматичния 25-минутен монолог на Борисов във вторник, който хвърли държавата в криза.

Пеевски изрично е подчертал, че подкрепя правителство с премиер единствено Росен Желязков и няма да подкрепи кабинет с друг премиер.

Ако се тръгне на смяна на министър-председателя, аз ще бъда против, заявил Делян Пеевски.

Лидерът на ДПС-Ново начало не би приел Борисов отново да се върне като премиер - податки за такова желание самият Борисов непрекъснато дава, включително и в последните дни.

"Борисов-премиер" е неприемлива ситуация както за БСП, така и за ИТН. Самият Пеевски също отхвърля такъв вариант на каквото и да е цена.

След този неочакван обрат, сега на ход е лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов сега трябва до покаже как си представя преформатирането на управлението, след като получава подкрепа за споделяне на отговорността, как ще се преодолее феодализацията на министерствата и как управлението ще се обърне към реалните проблеми в държавата.

Позицията на Пеевски от днес връща политическия дебат на изходни позиции преди изборите в Пазарджик, които ДПС спечели, а ГЕРБ остана шеста политическа сила и това предизвика емоционалния изблик на Борисов.

Пеевски отне възможността за интриги около ИНТ и отношенията им с ДПС. Отпадат и всички въпроси около изпитанието - ще приемат или не БСП и ИТН Пеевски, както им заръча Борисов и заплаши. "Ако са против от БСП и ИТН, отиваме на избори". Е, от днес това вече не е актуално. Пеевски показа, че нищо не се променя и оттеглянето му от аванссцената го прави за спокойствието на управлящите.

Пеевски показа, че ако се стигне до избори, не той ще е причината.

Ясно е, че властта не е самоцел на Пеевски, че подкрепата му за управлението не е на базата на сделка, а на отговорност пред държавата, която се намира в сериозен преломен момент в своето развитие.

Пеевски е категоричен, че публичният дебат трябва да се фокусира върху финансовото и икономическо състояние на България, а не кой какъв пост заема.

Искам държавата да работи за хората, а не да се занимаваме кой в какъв кабинет ще седне, е мотивацията на Пеевски да промени позицията си.

Изненадващият ход на Пеевски дава простор пред Борисов да покаже държавническите си умения, да направи промените, които иска, и да стабилизира управлението.

Ако се погледне по-мащабно, промяна в позицията на Пеевски няма. Той винаги е декларирал готовност да подкрепя кабинета на Желязков - ако има нужда, ще влезе, но може да продължи да подкрепя както досега и "всичко е в ръцете на Борисов".