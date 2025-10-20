В Западните Родопи ще следят мечките с 14 фотокамери

От утре в рамките на една седмица ще се проведе ежегодният мониторинг на кафявата мечка, при който ще се установят тенденциите в разпространението, присъствието и числеността на вида в България.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предвижда се в Западни Родопи да бъдат поставени 14 фотокамери, които в рамките на месец ще събират информация за денонощната активност на кафявите мечки, съобщава БТА.

Ще бъдат посетени основните територии, които са постоянно населени от вида: планините Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина. По време на наблюденията ще се събира информация за размера и вида на откритите следи от лапи, както и следи от жизнената дейност на кафявата мечка – екскременти, хранително и маркировъчно поведение. На място ще се попълва информация и за регистрирани заплахи за вида.

Данните от ежегодния мониторинг се въвеждат в информационната система към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и служат за статистическа оценка на числеността на вида, която се публикува в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда.

Информацията се използва за оценка на състоянието на вида, съгласно изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, отбелязаха от МОСВ.

Паралелно с теренните наблюдения продължава събирането на генетични проби от кафяви мечки по пилотен проект за ДНК мониторинг на вида, който ще позволи прецизно определяне на броя и структурата на популацията.

Получените данни ще бъдат използвани за подобряване на опазването и управлението на кафявата мечка и намаляване на конфликтите между хора и диви животни.

Мониторингът на кафявата мечка се организира от отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие и горските екосистеми" в Изпълнителната агенция по околна среда.

Процесът се осъществява съвместно със служители на държавните ловни и горски стопанства към пет държавни предприятия – Югозападно, Северозападно, Северноцентрално, Югоизточно и Южноцентрално държавно предприятие, както и служители на природните паркове „Витоша", „Рилски манастир" и „Българка" към Изпълнителната агенция по горите.

Нерегламентираните сметища, храненето на малки мечета и изобщо приучването на мечки към различна от естествената им храна може да доведе до проблемно поведение на мечките, предупредиха през септември от МОСВ.

От ключово значение за предотвратяването на щети от мечки е превенцията да се извършва на местно ниво, за да може с адекватни действия да се ограничи навлизането на животните в планински населени места, в които животните и хората имат общи местообитания, казаха от МОСВ.