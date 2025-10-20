Жандармерията си тръгна от община Пловдив (Снимки, видео)

По искане на разследващите са иззети оригиналите на документите за ремонта на сградите на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове"

Служителите на "Жандармерия", които по-рано днес завардиха двата входа на централната сграда на община Пловдив на площад "Стефан Стамболов", си тръгнаха. И последният бус с униформени отпътува и вече достъпът отново е възможен за служители и граждани.

По искане на разследващите са иззети оригиналите на документите за ремонта на сградите на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове". Базите им бяха обновени преди 2 г. По договор стойността на дейностите е 2 996 670,28 лв. с ДДС.