Без книжка е бил шофьорът, обърнал колата си край Петрич, при което загина жена

Полиция

Без книжка е бил шофьорът, който преобърна колата си край Петрич и на място загина млада жена, съобщиха от полицията.

Трагичният инцидент стана в събота около 18:55 часа на пътя между петричките села Михнево и с. Кърналово. Лек автомобил „Ауди", управляван от неправоспособен 33-годишен водач от с. Склаве, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в ляво от пътното платно и се е преобърнал.

23-годишна жена от с. Кавракирово, която е пътувала на задната седалка в автомобила е изпаднала от него и е починала на място. Водачът е пострадал с комоцио, 43-годишна пътничка от с. Кавракирово е с комоцио, а 17-годишно момиче от същото село е с натъртвания. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

