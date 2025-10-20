ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мила Маречкова е „Жена на годината" в категория „Б...

Пиян извади нож на дете и го заплаши: Ще те заколя!

Дима Максимова

Осъждан извършител е задържан в РУ Горна Оряховица за заплаха с нож, отправена към дете в парк в града, съобщи полицията.

На 19 октомври, около 15:10ч. на телефон 112 е получено съобщение от жител на Горна Оряховица, че мъж в нетрезво състояние е заплашвал с нож малолетен. Детето се смеело на състоянието на мъжа, в отговор на което 56-годишният извършител тръгнал след него с изваден сгъваем нож. Отправил му закана, че ще го заколи. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Горна Оряховица е образувано досъдебно производство.

