Автобус удари възрастен мъж, пресичал неправилно главен път в село Поликраище

78-годишен мъж е с опасност за живота, след като бе отнесен от автобус, докато пресича главен път в село Поликраище.

Случаят е от 19 октомври, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Човекът прекосявал пътното платно на необозначено място, когато около 18:45ч., бил ударен от автобус, пътувал от Русе към село Самоводене. Катастрофата е станала на прав и осветен пътен участък в тъмната част на денонощието, при суха пътна настилка, уточниха от полицията.

Пострадалият е настанен в УМБАЛ гр. Плевен с фрактури на ребра, плеврален излив и с опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на 67-годишния водач са отрицателни.

В РУ Горна Оряховица е образувано досъдебно производство.