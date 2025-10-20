Бившият зам.-директор на полицията в Ловеч е оправдан по делото за кражба на ток

Бившият заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Решението на Окръжен съд – Ловеч не подлежи на обжалване, съобщиха от пресцентъра на институцията, предава БТА.

Така по-горната инстанция потвърждава присъдата на Районен съд – Ловеч от 21 ноември 2024 г., с която Иванов беше признат за невинен. Обвинението беше, че в периода от 8 декември 2014 г. до 13 ноември 2019 г. от двуетажна къща, наследствен имот на съпругата му, чрез другиго (неустановен в хода на разследването) осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - София, чрез използване на проводник с дължина 40 см.

Тази присъда е протестирана от Районна прокуратура – Ловеч. Постъпило е и възражение от Иванов чрез адвоката му, с което моли да се потвърди оправдателната присъда.

Според решението на Окръжния съд в Ловеч недоказано е твърдението на прокуратурата, че бившият полицай е осъществил състава на престъплението чрез друго неустановено лице. „В тази насока липсват каквито и да било доказателства – писмени, гласни или веществени. Налице е декларативно твърдение на прокуратурата", е записано в документа.

През ноември м.г. Георги Иванов заяви пред журналисти, че никога не е извършвал това, в което беше обвинен, и няма как да бъде осъден.