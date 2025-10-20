ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

91-годишна стана жертна на телефонна измама в Стара Загора, дала на непознат 1465 лева

На 18.10.2025 г., около 16:10 ч., в Първо РУ-Стара Загора е получено съобщение от 91-годишна жена, че е станала жертва на телефона измама, съобщват днес от пресцентъра на ОДМВР. По данни на потърпевшата, след телефонно обаждане била въведена в заблуждение, че съдейства на близки и на Пполицията и дала на непознат мъж 1465 лв. Образувано е досъдебно производство по чл.209,ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура -  Стара Загора.

