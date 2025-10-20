ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младе...

Задържаха жена, откраднала якето на 10-годишно дете във Варна

Задържаха жена , откраднала якето на 10-годишно дете във Варна, обрала е и две жени   

26–годишна варненка е задържана за три грабежа, извършени в рамките на дни. И в трите случая деянията са извършени с употреба на сила, и са се случили в централната част на града, съобщават от пресслужбата на полицията.

Пострадалите са 10-годишно, на което е отнето яке с емблема на футболен клуб, жена на 71-г., на която е издърпана златна обеца от ухото и друга възрастна жена, на която са издърпани двете обеци от ушите.

По случаите са образувани досъдебни производства, а извършителката е задържана за срок до 24 часа.

