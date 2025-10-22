Българската страна бави изграждането на обходно трасе заради нов водопровод

Отсечката от Димарио до българската граница и ГКПП Рудозем вече е въведена в експлоатация с решение на Министерството на инфраструктурата и икономиката на Гърция. Така отпада и последната пречка за свързването на областта с Ксанти и Беломорието. Категоризацията на пътя бе извършена през лятото и трасето е определено в най-високия клас Е1 от националната гръцка пътна мрежа като важна вертикалната ос на автомагистрала "Егнатия".

Съседите строят отсечката от 9 км повече от 5 години,

изтъквайки, че теренът е труден и се налага по трасето да има тунели, виадукти и мостове. Последното забавяне е причина да не се открие официално бе свлачище, което вече е укрепено.

Пунктът при Рудозем отдавна е изграден и се смята за най-модерния, който има България, но не функционираше поради недовършения път от гръцка страна. След влизането ни в Шенгенското пространство пунктът ще остане в готовност и може да бъде активиран при нужда в рамките на 24 часа. Проверки ще се извършват само на случаен принцип в 30-километрова зона от границата.

Въпреки множеството протести и чакане близо 3 десетилетия се оказа, че и България не е напълно готова, тъй като продължава изграждането на обходния път на Рудозем и конструкцията на 2,4 км от път II-86 Средногорци – Рудозем, за да се поеме трафикът по т.нар. трансграничен коридор №9, следвайки Беломорския проход.

Обходният път на града все още е в строеж, въпреки че

трябваше да бъде завършен още през април

Забавянето е заради допълнително изграждане на водопровод и канализация по трасето, които не са били включени в първоначалния проект. Вече има сключен анекс между АПИ и изпълнителя и се очаква скоро да бъде приключен.

Все още няма обявена дата кога точно новата пътна връзка с Гърция ще бъде отворена за автомобили, като се очаква това да стане през пролетта.