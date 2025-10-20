"Ангели на пътя": Гонка с 260 км/ч е убила млад мъж на пътя Челопеч - Златица

От сдружение "Ангели на пътя" съобщиха в социалните мрежи за тежък пътен инцидент, станал в нощта на 17 срещу 18 октомври, в който има жертва. Според информацията, два автомобила пътували по отсечката село Челопеч - Златица. Участвали в незаконна гонка с изключително висока скорост.

Единия автомобил, разминавайки се с две коли, се опитва да изпревари и да се "прибере" обратно в платното си. От високата скорост изпреварващият автомобил удря колата пред него, завърта се и се удря челно в колата, идваща отсреща - колата млад мъж, който е пътувал посока село Челопеч, съобщиха от "Ангели на пътя."

Километражът му е блокирал на 260 км/ч. Момчето загива на място.

Шофьорите и пътниците на двата автомобила бягат от мястото на инцидента.

"Това можеше да сме ние", написаха от сдружението.

Ето какво гласи публикацията:

Ние от сдружение "Ангели на пътя",ще сезираме всички институции и медии за въпросния случай! Вечерта на 17 срещу 18 октомври, две коли гонещи се по подбалканския път посока Челопеч - Златица, а Марти пътува в обратната посока. Почти челен удар, завъртане на автомобила и фатален край за Марти. Километража на една от гонещите се коли е забил на 260 км/час.

Шофьорите и пътниците на 2та автомобила изчезват моментално, пътуващи хора, спират и звънят на 112. Причинилите инцидента, дори това не са направили, оставили живота на Марти на произвола на съдбата, а един човешки живот не заслужава това. Пътуващите виждат телефона му на съседната седалка, който звъни, успяват да го достигнат и съобщават на близък негов приятел за случилото се, с него на мястото отиват още 2ма човека от семейството му.

Шест човека близо 2 часа се опитват да го извадят от колата, а той с думите "Моля те помогни ми, аз умирам"... Отиват в болницата в Панагюрище, след няколко часа, съобщават на близките за смъртта му.