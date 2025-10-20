"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Сливен отчита рекордни количества битови отпадъци - над 50 000 тона за година, каза пред журналисти кметът на Сливен Стефан Радев.

„Не знам дали някога в историята си община Сливен е извозвала толкова – над 50 хиляди тона за една година", коментира Радев, цитиран от БТА.

Той подчерта, че Общината поема разходите по почистването на всички нерегламентирани сметища както в града, така и в населените места на територията ѝ.

Поводът за брифинга бе предстоящата промяна в начина на определяне на таксата за битови отпадъци, предвидена в законодателството и влизаща в сила от 1 януари 2026 г.

Кметът отбеляза, че новият механизъм крие сериозни административни, финансови и социални рискове както за общините, така и за гражданите. По думите му Община Сливен търси гъвкав подход преди законовата промяна в определянето на такса смет и той очаква отлагане на новите правила.

На въпрос дали очаква по-ниска събираемост на данъците, ако бъдат въведени промените, той отговори, че една промяна предполага сътресения в системата и със сигурност не работи да се повиши събираемостта.

Радев посочи, че Община Сливен няма проблем с ниска събираемост през последните години, а по-скоро е над средната.