US лаборатория търси едра шарка или чума е убила десетки бебета, погребани до крепостта Ряховец

Американска лаборатория ще изследва ДНК проби от многобройни детски погребения, на които се натъкнали археолози при разкопки край средновековна църква под крепостта Ряховец. Учените ще работят с бактериално ДНК, за да търсят следи от едра шарка или чума като причина за стряскащата находка край Горна Оряховица. В 10-ата юбилейна година от археологическите проучвания на некропола в северното подградие са проучени общо 55 гроба от периода ХII–ХIII век.

"Работихме с антрополог на обекта и се оказа се, че над 10 от гробовете са на бебета, дори и недоносени - в 36-40-та гестационна седмица. Всички тези детски гробчета са оформени с тухли и покрити, много рядко в средновековието има такова грижовно отношение", каза археологът Илиян Петракиев, който ръководи разкопките.

Трудна било на екипа да ги проучи, затова винаги преливали с вино и палели свещи. Друга загадка поставили останалите находки - всички погребения били на мъже, със стабилна мускулатура, видимо изпълнявали тежък физически труд, вероятно някои от тях са били воини, защото мускулатурата им показвала голяма физическа сила.

"Единственият женски гроб е на възрастна жена, над 60-годишна, която е била положена върху специален камък за подвъзглавие и на този камък ние открихме два кръста - единият бронзов, другият каменен. Това е нещо изключително рядко, особено за женски Според проф. Хитко Вачев, научен консултант на разкопките, това е игуменката на средновековен манастир. Откритите артефакти, съпътстващи нашето проучване, свързани с книжовната дейност и култови предмети, ни навяват на хипотезата, че вероятно проучваме манастир", обясни археологът Петракиев.

"Ряховец е част от старата средновековна столица Търновград. Чисто укрепително тя затваря северните подстъпи към столицата, ключът към столицата от север", коментира проф.Вачев. Нещо повече - на база на проучвания около Търново в последните години, той смята, че църката е завършека на Търновската света гора, заедно с открития стар Преображенски манастир и обителта на св.Теодосий край Самоводене.

Най-интересният гроб, който проучили край Ряховец, е на 14-15 годишно дете. Фактът, че се намира в централната част на притвора говори, че е част от ктиторското семейство. "При антропологичния анализ не успяхме да установим пол, но това, което откри д-р Чокоев при неговите лабораторни анализи, е, че индивидът е бил погребан с изключително скъпа дреха от коприна, извезана със сребро. Върху везбата има лен, използван за хастар на вълнена дреха и най-вероятно е погребан през зимата. Открихме и две сребърни копчета, едното изключителна рядкост и дава датировка след средата на XIV век. Това разширява периодът на съществуване на храна дори в XV век", обясни Илиян Петракиев.

В края на сезона екипът проучватели показа в общината част от откритите бронзови закопчалки за книги, обеца, монети от времето на султан Баязид, фрагменти от стенописи и керамика, както и пистолет от XIX век, незнайно как попаднал в пластовете с разрушения от средните векове.

За поредна година екипът с ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново), зам.-ръководител Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица) и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев (РИМ – В. Търново) продължава изучаването на обекта, който преди десет години бе обявен за недвижима културна ценност с национално значение.

Първите редовни проучвания на Ряховец се провеждат между 1985 и 1991 г. от екип, ръководен от доц. д-р Йордан Алексиев, ст. н. с. д-р Иван Бъчваров, проф. д-р Хитко Вачев и доц. д-р Павлина Владкова. Тогава са разкрити средновековните порти с част от крепостната стена, църква, сграда, некропол и ями, а в подножието на крепостта – римска вила от IV в.

След дълго прекъсване, разкопките са подновени през 2015 г. и продължават вече десетилетие. Общината, осигурява финнасиране, което през последните две години е в рамките на 40 000 лв.

На Ряховец е разкрита и първата у нас Археологическа школа за ученици, в която през години са обхванати над 350 деца от Горна Оряховица и Велико Търново.