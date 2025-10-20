Преди да влезе жандармерията в община Пловдив, ремонтът на "Чистота" проверяван 2 пъти по сигнал на ПП-ДБ (Обзор)

Обновлението е козметично, а струваше 3 млн. лв., твърди Добромира Костова от "Зелено движение"

Няма от каква да се притеснявам, категоричен е бившият кмет Здравко Димитров

Ремонтът на базите на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове" за около 3 млн. лв. с ДДС, заради който жандармерия влезе тази сутрин в община Пловдив, е проверяван 2 пъти досега от Икономическа полиция по сигнал на ПП-ДБ. Обновяването на сградите на двете предприятия и площадката от 8 дка за техниката към тях беше направено преди 2 години. В него бяха инвестирани част от близо 10 млн. за двете предприятия. 5,84 млн. лв. от тях бяха съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по програма „Региони в растеж 2014-2020", другата част от парите общината взе като заем. С разликата до 10 млн. лв. беше закупена нова техника за „Чистота" и беше обновен автопаркът на „Градини и паркове".

"Подадохме сигнал, защото настилката на площадката стана на дупки за броени месеци от тежката техника, фотоволтаици не бяха сложени, както се предвиждаше, и въобще беше направен козметичен ремонт, а средствата бяха 3 млн. лв.", обясни за "24 часа" Добромира Костова от ПП-ДБ. След като се заровили в документите, от ПП-ДБ установили и по-сериозни проблеми - базите на "Чистота" и "Градини и паркове" са на терен, който се води улица, и може във всеки един момент да се наложи да се търси друго място за преместването им. Поръчката е обявена за текущ ремонт на двете сгради, а според Костова със средства от заеми може да се правят само основни реконструкции. Справка на "24 часа" в регистъра на обществените поръчки показа, че към основния договор с изпълнителя - "Корект фактор" ЕООД, има анекс, който променя предмета на работата на основен ремонт. След това е сключено и второ допълнително споразумение, което посочва, че с анекс не може да се променя предметът на даден договор и отново дейностите, които трябва да бъдат извършени, са формулирани като текущ ремонт.

Проверка в базите на "Чистота" и "Градини и паркове" показва, че по настилката има неравности, сградите обаче са ремонтирани, покривите са нови. "Топличко ни е, преди беше страшно през зимата", коментира работещ там.

По разследването са иззети оригиналите на документите по цялата процедура и в община Пловдив се питаха защо е необходимо това, като всичко е качено на сайта на Агенцията за обществените поръчки.

Процедурата е проведена в края на мандата на кмета Здравко Димитров, който е категоричен, че няма от какво да се притеснява. "Процедурата мина през Общинския съвет, а и вече е проверявана от Икономическа полиция", каза той.