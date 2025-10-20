ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младе...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21542054 www.24chasa.bg

Обвиниха 20-годишен, дрогиран се забил в метален стълб с петима мароканци в колата

2368
Темида СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18.10.2025 г. на ул. „Равен" в гр. София обвиняемият О.А. противозаконно е подпомагал петима граждани на Мароко като ги е превозвал с лек автомобил „Фолксваген". О.А. е шофирал лекия автомобил след употреба на кокаин, доказано с „Дръг тест 5000".

Обвиняемият се е опитал да избяга от полицейска проверка като не се е подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от полицейски служители, а вместо това ускорил скоростта и в резултат самокатастрофирал в метален стълб. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Обвиняемият О.А. е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 20.10.2025 г., прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса