Открит е ножът от убийството в мола (Видео)

Открит е ножът, с който 15-годишният Гоги уби връстника си Красимир в столичен мол. Това съобщи зам.-градската прокурорка на София Десислава Петрова.

Сигналът е получен около 19,30 часа. Двамата се засекли случайно в мола. Те се карали за момиче на 13 години, което било бивше гадже на убития и настоящо на убиеца. Освен това двамата имали и стара вражда. И двамата били с компании, но те не участвали в кавгата.

Красимир ударил Гоги няколко пъти, затова той извадил нож с острие от 9 см и го наръгал в сърцето. Красимир починал в болницата. Гоги избягал, но бил задържан тази нощ. Той хукнал през авариен изход, след това се качил на трамвай. При хващането си сам предал сгъваемия нож, с който е извършено убийството. Открит е на известен за полицията адрес, макар че имало данни, че е щял да опита да се укрие.

Гоги е обвинен за убийство. Прокуратурата ще му иска постоянен арест, ако бъде признат за виновен може да получи до 5 години затвор, тъй като няма 16 г. Гоги има криминални появи от 2020 г. Той е бил настанен в социален дом от семеен тип преди 2 години заради 4 кражби и грабеж. От миналата година обаче е бил върнат на родителите си, въпреки че е бил проблемен, разказа шефът на СДВР Любомир Николов.

Преди 4 дни събрахме управителите на моловете, ще предложим промени в пропусквателния режим там, каза Николов. Предложи там да има метални рамки, през които поне съмнителните лица да минават. Николов поиска и нови мерки, които да бъдат обсъдени в комисиите в Столичния общински съвет. Той бе категоричен, че в случая не става въпрос за локали.