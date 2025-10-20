Европейската прокуратура за акцията в Пловдив: Разследва се злоупотреба с власт по проект за 3 млн. лв.

По искане на Европейската прокуратура в София бяха извършени претърсвания в община Пловдив и във фирма, заподозряна в измама с обществени поръчки, свързани с подобряването на градските зелени и обществени пространства в град Пловдив.

Това съобщават от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург.

Разследването е проведено с подкрепата на Главна дирекция „Национална полиция". Започнало е след съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), съфинансиран на 59% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за подобряване на качеството на градските зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив.

Според разследването, управителят и законният представител на фирмата изпълнител са заподозрени в представяне на фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Случаят включва и твърдения за злоупотреба с власт през 2022-2023 г. от бивши публични служители на община Пловдив.

Претърсванията и изземванията на документи днес бяха насочени към събиране на доказателства в рамките на текущото разследване, съобщават от Европейската прокуратура.

Изпълнителят на проекта за ремонта на базите на предприятията "Чистота" и "Градини и паркове" е "Корект Фактор" ЕООД, показа проверка на "24 часа". Тя беше избрана да ремонтира сградата на общината през 2022 г., като офертата й беше с половин милион лева по-висока от конкурентите, но спечели по критерий за качество на изпълнението.