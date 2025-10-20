ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младе...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21542211 www.24chasa.bg

Горски садят круши и киселици, за да държат мечките далеч от хората

Тони Маскръчка

1076
Мечка слиза в близост до население места и плаши хората.

Горските служители от Югозападното държавно предприятие ще засаждат фиданки от  горскоплодни видове – като дива круша и киселица, за да осигуряват хранителна база за кафявата мечка, да я държат високо в планината и да не навлиза в населените места в търсене на храна. Това е част от проект, по който започна работа ЮЗДП.  На площ от около 4179 хектара, които са в зоната на "Натура 2000" издънковите насаждания, които са неустойчиви, ще се заменят със семенни, за да са по-устойчиви към климатичните промени.

Ще бъдат ангажирани научни работници, ще се закупи техника, а в дейностите ще се включат доброволци и ученици от професионални гимназии. Стойността на проекта е 6 119 987 лв. и трябва да бъде изпълнен до 36 месеца, съобщи инж. Альоша Даков, заместник-директор на ЮЗДП.

"Насажденията, получени само от семената, са много по-устойчиви и ще подобрят състава на горите и тяхната адаптация към климатичните промени. Целта е част от горите да се превърнат в семенни и да предадем по-здрави гори на следващото поколение", каза инж. Даков

Мечка слиза в близост до население места и плаши хората.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса