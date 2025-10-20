РЗИ: Почистване на резервоари и дезинфекция на тръби срещу мътната вода в Търново

Здравната инспекция във Велико търново издаде предписание на управителя на ВиК „Йовковци" – Велико Търново за извършване на залпово почистване на резервоарите и качествена крайна дезинфекция на водопроводната мрежа с отваряне на оттоците в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, получаващи питейна вода от зона на водоснабдяване „Йовковци". Мярката е, защото повече от седмица от чешмите тече мътна вода, негодна за пиене.

Резултатите от проведения на 17 октомври 2025 г. мониторинг на качеството на питейната вода от 7 утвърдени пунктове във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Арбанаси, Самоводене и Долна Оряховица показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба №9.

По показателя „мътност" се наблюдава известно подобрение на изход Пречиствателна станция за питейни води, но в ниските зони на водоснабдителната мрежа на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец мътността на водата, на мястото на изтичане от крана при консуматорите, е неприемлива, посочват от РЗИ.

От ВиК „Йовковци" е започнала планираната, по график, в населените места есенна промивка на резервоарите. Но независимо от това до управителя на ВиК „Йовковци" – Велико Търново е издадено предписание за извършване на залпово почистване и дезинфекция на водопроводната мрежа.

Днес са взети още проби вода за изследване по микробиологични и химични показатели от населените места Стражица, Балканци, Владислав, Долна Оряховица и Велико Търново.

РЗИ – Велико Търново продължава да осъществява учестен мониторинг върху качеството на водата, доставена от зона на водоснабдяване „Йовковци", уверяват здравните власти.