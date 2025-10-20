Шефът на Здравната каса: Проверката на дейността на подуправителя на НЗОК е вътрешна

Проверката на дейността на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е вътрешна и в това няма нищо изненадващо. Това каза пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК. Доц. Стефановски участва в кръгла маса „Национален план за мозъчните заболявания – стратегическа рамка и експертни решения“. Обещах, че ще бъда добър стопанин на публичния ресурс и не мога да бъда добър стопанин, ако не проверя какво се е случвало, каза още доц. Стефановски, цитиран от БТА.

На въпрос защо проверката е сега, а не когато встъпи в длъжност "управител", каза, че му е трябвало малко време. Няма сензация, това е вътрешна проверка, която е в правомощията ми, каза още той.

Правата на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров бяха ограничени заради проверка на дейността на всички дирекции и административни структури.

Подуправителят е на работа и в момента всичко, предвидено по Закона за здравното осигуряване, той си го работи, но всичко минава през мен за подпис, каза още доц. Стефановски.