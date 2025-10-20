От Нова година такситата в София поскъпват с 18,6%

Минималната дневна тарифа става 1,43 лв., а максималната - 2,43 лв. Минималната нощна тарифа ще е 1,65 лв., а максималната - 2,98 лв.

С 18,6% ще се увеличат тарифите, на които возят такситата в София от Нова година. Предложението е минималната дневна тарифа да стане от 1,21 лв. на 1,43 лв., а максималната - от 2,05 лв. на 2,43 лв. Минималната нощна тарифа ще поскъпне от 1,39 лв. на 1,65 лв., а максималната - от 2,51 лв. на 2,98 лв. Това стана ясно на заседанието на транспортната комисия към Столичния общински съвет. Предстои в четвъртък на извънредно заседание на комисията в четвъртък докладът с новите тарифи да бъде гласуван, за да може след това на същия ден да бъде обсъден и на сесията на СОС.

"Има искане от синдикатите за увеличаване на тарифите. Те са променяни последно през 2022 г., когато са увеличени с 10%. Общинската дирекция по транспорт е изготвила механизъм за определяне на тарифите, в който влизат три обективни критерия - инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата. Подготвя се доклад до СОС, който да влезе още на сесията в четвъртък, защото по закон, за да има промяна на цените, те трябва да се приемат до 31 октомври", обясни шефът на транспортната комисия към СОС Иван Таков.

В новата методика най-голяма тежест има инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15%, а горивата - 10%. Идеята е всяка година на база на тази методика да се актуализират цените, тоест да се увеличат или да се намалят, обясни шефът на общинската дирекция по транспорт Иван Николов.

Така на база на методиката цените трябва да се увеличат с 15,2%. Заради влизането в еврозоната от 1 януари обаче е взета и прогнозната инфлация според данните на МВФ за следващата година, която е 3,4%. Така общото увеличение на тарифите, които предлага общината, е 18,6%.

От бранша приветстваха идеята за методика, по която да се определят тарифите и обясниха, че приемат предложените тарифи, защото "са опрени до стената и не могат да си позволят четвърта година да работят без актуализирани цени".