Спипаха двама с над 2 промила алкохол зад волана край Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два случая на пияни шофьори с над 2 промила алкохол край Добрич през уикенда, съобщиха от ОДМВР.

На 19 октомври, около 02:15 часа в село Кранево е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 46-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,17 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 18 октомври, около 02:40 часа в село Присад при проверка на микробус „Опел", управляван от 54-годишен мъж дрегерът отчита наличието на 2,45 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.