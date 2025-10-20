ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младе...

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младежи, загинали край Черноморец

Тони Щилиянова

[email protected]

2016
Снимка: Дияна Русинова

Отрицателни са пробите за алкохол и на тримата загинали младежи при тежката катастрофа край Черноморец по пътя Бургас-Созопол.

Пробите за наркотици са изпратени в София и все още не са готови, уточни говорителят на Областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.

Зверската катастрофа стана в нощта срещу 18 октомври. 18-годишният младеж зад волана взел шофьорската си книжка същия ден. Шофирайки със скорост над 160 км/ч той изпуснал управлението над колата и се забил в крайпътно дърво. Той и 17-годишен негов спътник загинали на място, а третото момче - също на 17 г., издъхнало на път за болницата.

Заради трагичната смърт на трите момчета днес в Созопол бе обявен ден на траур.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Дияна Русинова

