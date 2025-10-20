12-ото издание на фестивала "Есенни пасажи" в Несебър отбеляза рекорден интерес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дванадесетото издание на Националния рибен фестивал „Есенни пасажи" в Несебър за поредна година привлече многобройна публика и отбеляза нарастваща популярност. Едно от най-мащабните културни събития в града бе съчетано със спортна надпревара с международно участие – 53-та Балканиада по ветроходство, на която Несебър бе домакин.

Фестивалът за пореден път доказа своята успешна формула, постигайки основната си цел – да обедини местната общност и да представи Несебър като привлекателна туристическа дестинация и през топлите есенни месеци.

Програмата на традиционния празник на рибата предложи богато разнообразие от детски, кулинарни и музикални прояви. За най-малките гости със специална тематична постановка гостува Държавен куклен театър – Бургас, а несебърски художници откриха изложба, посветена на града, морето и красотата на есенния Несебър.

Сред имената на участниците, които донесоха празнично настроение на площада, се откроиха Братя Аргирови, вокалисти от Общински детски комплекс – Несебър, местни самодейци, Марияна, Самуел и бенд, Бенд Несебър, както и гост-изпълнителите от Гърция – Сакис Верос и София Данезе.

За любителите на добрата кухня своите кулинарни умения демонстрираха шеф Ивайло Петков и шеф Дико Томчев, които представиха рибни ястия, вдъхновени от богатите традиции на морската кухня.

Фестивалът „Есенни пасажи" се провежда под патронажа на кмета на общината Николай Димитров и е посветен на Несебър и неговите жители, както и на рибарството – основен поминък на местното население през хилядолетията.

