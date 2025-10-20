Трима пострадаха при сбиване в Ябланица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са пострадали след сбиване в Ябланица, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч. По време на конфликта са нанесени щети на едноетажна къща, собственост на 46-годишен мъж.

Сигнал за сбиването на улица в града е получен около 19:00 ч. снощи в Районното управление (РУ) на МВР. На мястото са изпратени полицейски екипи. Лекарска помощ е оказана на трима от мъжете, като медиците не са установили нужда от хоспитализация.

В къщата са счупени са стъкла на прозорци и врати, както и столове, пише БТА.

Петима от участниците в сбиването са били задържани за срок до 24 часа. Служители на РУ – Ябланица продължават работа по изясняване на обстоятелствата и причините за възникване на скандала.

При бой между две фамилии в луковитското село Ъглен преди около седмица пострадаха четирима, като мъж на 49 години беше откаран за лечение в плевенска болница.