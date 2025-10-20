Дарител изгради нова чешма по пътя към „Кьошковете“, около нея ще се облагороди

За „Куршун чешма“ се очаква одобрение от НИНКН, тъй като е паметник на културата от местно значение

По инициативата „Нов живот за старите чешми“ и по инициатива на доброволци до момента в община Шумен са възстановени пет чешми – втората чешма по пътя към с. Лозево, чешмата на стената на Томбул джамия, чешмата под Часовниковата кула, чешмата по пътя между кв. „Макак“ и с. Царев брод и чешмата на заслона „Лъвчето“. Последната е реновирана с традиционната си лъвска глава изцяло по инициатива на доброволци, като водата е с отлични качества и е изворна. От страна на Община Шумен в участъка между чешмата и езерото на парка се извършиха почистване на инвазивна растителност, извозване на отпадъци и земна маса, прочистване на речното корито, санитарна сеч, монтира се ново осветление по алеята към чешмата, за да се утвърди „Лъвчето“ отново като място за отдих и разходки, както това е било преди години.

Другите три готови чешми - на стената на Томбул джамия, по пътя към с. Лозево и чешмата между кв. „Макак“ и с. Царев брод - се възстановиха с изворна вода. С вода от ВиК и спирателен кран пък функционира вече чешмата под Часовниковата кула, която е петата реновирана.

Дейностите се извършват както със средства на Община Шумен, така и със съществено участие, а в някои от случаите – и с финансови средства на дарители и доброволци, според волята им.

Общината работи по обновяването на още три чешми – на „Кьошковете“, в кв. „Макак“ и в с. Мадара, в т.ч. и облагородяване на районите около тях.

Нова чешма могат да видят гражданите на Шумен на ул. „Г.С. Раковски“, по пътя към парка „Кьошковете“, вляво. Тя бе изградена от дарител, който не желае самоличността му да се обявява. Чешмата е с изворна вода, за която Община Шумен подаде документи за изследване в РЗИ – Шумен. Резултатите ще бъдат оповестени, след като Общината ги получи от РЗИ. Около чешмата предстоят дейности по обезопасяване на терена, естетизация и облагородяване.

Във връзка с възстановяването на Куршун чешма, също част от инициативата „Нов живот за старите чешми“, напомняме, че то се прави поинициатива на семейството на г-н Фикрет Индже. Документите са подадени в НИНКН и се очаква одобрение, тъй като чешмата е паметник на културата от местно значение.

Община Шумен благодари на всички дарители и инициатори на възстановяване на старите градски чешми, както и на гражданите, които дават достъп до имотите си, за да се почистят, възстановят или монтират нови тръби. Администрацията оказва нужното съдействие и следи за съответствие на инициативите със съотносимото законодателство.