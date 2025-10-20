ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев п...

Остава в ареста мъж, опитал да пренесе марихуана за над 400 хил. лв. през ГКПП Капитан Петко войвода

1500
Марихуана Снимка: МВР

Състав на окръжен съд Хасково определи  мярка за задържане под стража на 32-годишния Владислав Атанасов за опита му да пренесе нелегално през граничния пункт Капитан Петко войвода марихуана на стойност 410 720 лева.

В съдебна зала защитата на обвиняеми поиска за него налагане на по-лека мярка, но съдът уважи искането на обвинението за оставане на Атанасов в ареста. 

При доказване на вината му, за извършеното от него престъпление по закон се предвижда лишаване от свобода от 10 до 15 години, посочи прокурорът от Окръжна прокуратура Хасково Николай Трендафилов в залата.

Мъжът е задържан на 17 октомври тази година, седмица след като е купил колата си. На граничния ни към Гърция пункт в автомобила му са открити 25,670 килограма марихуана, укрити в пет бутилки газ метан. По показания на преките очевидци на ситуацията по разкриването на наркотика, при претърсването на колата му Атанасов бил неспокоен  и изплашен, което го издава, че е знаел какво превозва, каза съдия Георги Гочев като част от мотивацията за постановеното решение. Като защитна версия съдията определи и твърденията на мъжа, че е пътувал през Гърция към Турция за лечение, тъй като няма никакви доказателства за влошено здравословно състояние, пише БТА. 

Постановеното от окръжния съд в Хасково решение може да бъде обжалвано пред Апелативен съд -Пловдив в тридневен срок.

Марихуана Снимка: МВР

