Започна продажба на изгорялата дървесина при огромния пожар в Пирин

Три горски стопанства вече стартираха тръжни процедури за продажба на изгорялата дървесина при огромния пожар в Пирин през лятото, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Над 16 млн. лв. са само икономическите загуби след пожара, който пламна на 25 юли и продължи повече от месец. Изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра. Най-много – 23 120 дка е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7 457 дка е широколистната и 3 960 дка е смесената гора.

Окончателните данни сочат, че безвъзвратно загубени са 17 519 дка гора, опустошена от върхов пожар, показват данните на ЮЗДП.

Горските стопанства в Сандански, Кресна и Струмяни вече обявиха търгове общо за около 100 хил. кубика, което е половината от количеството. Безвъзвратно изгорялата дървесина е обявена за 25 лева на кубичен метър без ДДС.

Първият търг в Сандански вече е преминал и са закупени 30 000 кубика. Напълно изгорелите дървета се използват основно за производство на пелети, но и за дървени плоскости. Количеството обаче е много голямо и горските се надяват голям производител на пелети със завод да се яви на търговете, за да се прибере изгорялото от планината, преди да стане негодно за използване. По-малки количества, засегнати от върхов пожар, също ще бъдат пуснати на търгове.

Горските се надяват до края на следващото лято да бъде почистен теренът. След преглед дали има самовъзстановяване, ще започне залесяване с черен бор и дъб.