29-годишна крадла от Берковица остава зад решетките

На 17 октомври 2025 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Берковица взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 29-годишната С. Т. П. от Берковица за кражба, извършена на 15 октомври 2025 г. в частен дом в същия град.

Според документите по делото на 15 октомври 2025 г. за времето от 14:00 ч. до 14:20 ч. от частен дом в Берковица била отнета парична сума от 5000 лева. В рамките на образуваното досъдебно производство като обвиняема е привлечена 29-годишната С. Т. П. от гр. Берковица, спрямо която е повдигнато обвинение за кражба, която представлява опасен рецидив.

Пред съда 29-годишната С. Т. П. – с начално образование, безработна, осъждана, помоли за по-лека мярка.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемата и нейната защита, съдът прие, че може да се направи предположение, че С. Т. П. е съпричастна към извършеното престъпление, за което е привлечен като обвиняема и за което законът предвижда лишаване от свобода. В конкретния случай съдът е намерил, че е налице реална опасност С. Т. П. както да се укрие, така и да извърши друго престъпление, тъй като е привлечена като обвиняема за престъпление при условията на опасен рецидив – многократно е осъждана, настоящото деяние е извършила след изтърпяно на 2 юли 2025 г. наказание „лишаване от свобода", обявявана е за общодържавно издирване и има лоши характеристични данни.

Поради това Районен съд – Берковица уважи искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Берковица, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 29-годишната С. Т. П.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.