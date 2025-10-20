Георг Георгиев: България не би спряла Путин да стигне Будапеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред БНР.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита:

"А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".