Вижте какво решава правителството на 21 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, 21 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на становище на Министерския съвет по конституционно дело № 9 за 2025 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" и за разходи по дейностите за надграждането му.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

6. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на община Бургас.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

7. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и даване на съгласие за премахването му.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2025 г.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 191 от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Внася: министърът на финансите

10. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

Внася: министърът на финансите

11. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация съгласно Рамката за предоставяне на информация за криптоактиви и на Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

Внася: министърът на финансите

12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 19 и 20 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на финансите

13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Решение за одобряване на позициите и състава на правителствената делегация на Република България за участие в 43-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.

Внася: министърът на външните работи

15. Проект на Решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.

Внася: министърът на вътрешните работи

16. Проект на Решение за изменение на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Фонд „Убежище, миграция и интеграция".

Внася: министърът на вътрешните работи

17. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпленията.

Внася: министърът на вътрешните работи

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Внася: министърът на вътрешните работи

19. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус", участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

20. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Свиленград, област Хасково.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.

Внася: министърът на енергетиката

23. Проект на Решение за приемане на Отчет за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

24. Проект на Решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г. вследствие на природните бедствия в област Бургас.

Внася: министърът на труда и социалната политика

25. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", което ще се проведе на 17 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

26. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-458/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.

Внася: министърът на правосъдието

27. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: министърът на образованието и науката

28. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование", проведено на 11 и 12 септември 2025 г. в гр. Хернинг, Кралство Дания.

Внася: министърът на образованието и науката

29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

30. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 22 и 23 септември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните

31. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

Внася: министърът на здравеопазването

32. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция в областите на здравеопазването и медицинските науки.

Внася: министърът на здравеопазването

33. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г„ № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно списък № 27 и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Внася: министърът на туризма

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.

Внася: министър-председателят

35. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Внася: министър-председателят