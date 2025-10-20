От инфаркт е починал мъжът на планинското състезание в Трън

Причината за смъртта на 27-годишния мъж, починал по време на планинското състезание „Вертикален Руй“, е инфаркт. Това показват резултатите от извършената аутопсия, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

По данни на участници, инцидентът е станал на равен участък, на около 1,3 километра от старта. Бегачът се е почувствал зле и е паднал. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112, след което на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, пише БТА.

Мъжът е починал на път за болница, където е трябвало да му се окаже медицинска помощ. По информация на прокуратурата той е от град Попово.