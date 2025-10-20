Младите лекари: Управляващите погребаха надеждата ни за бъдеще в България

Нито воля има, нито разбиране за проблема, заяви д-р Петър Москов

Това, което постигнахме за 6 месеца, е да разберем, че и дъното има мазе. Те погребаха нашата надежда за бъдещето тук. Нашите срещи в парламента за поредна седмица се отменят, миналата седмица се отмениха 2. Няма чуваемост, нямаме надежда, че ще се случи нещо до края на седмицата, тъй че да бъдем предвидени в бюджет 2026. Ще продължим да молим за надежда на бъдещето си, а ако не се случи, ще го търсим другаде.

Това каза студентката по медицина Василена Димитрова, която е част от инициативния комитет "Бъдеще в България", пред bTV.

"Ние искаме нормални условия на труд и прилично заплащане. Отчаяни сме, но това не значи, че протестите ще спрат. Докато има капка надежда, няма да се откажем", заяви Димитрова.

Още от май студентите по медицина протестират за по-достойно заплащане. В началото на юли те бяха поканени на кръгла маса в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов изпрати младите специализанти на село в Италия и заяви, че ще вкарат чужди лекари, които ще работят за 500 долара.

Общият законопроект бе приет на първо четене в пленарна зала. Тогава бе оставен едноседмичният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене, но поради депутатската лятна ваканция, темата бе отложена за септември. Оттогава обаче законопроектът не е бил разгледан на второ четене нито в комисия, нито в пленарната зала. Очаква се обаче той да бъде разгледан от депутатите в здравната комисия в сряда.

Досега заплатите на младите лекари обаче все още не са повишени. Миналата седмица лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че има информация, според която имало изготвен бюджет на НЗОК, на база текущо законодателство, без увеличението на заплатите на лекарите и сестрите.

Исканията на младите медици са за 150% от средната работна заплата, или 3600 лв. бруто.

"Симпатизирам на младите лекари, защото виждам в този протест възможност за обществен натиск. Натиск за промяна на начина на функциониране на системата. Това е функция на порочната структура на системата. Не зависи от промяна на колективния трудов договор, глупави заяждания или някакви писмени промени", каза и д-р Петър Москов.

Той обясни, че в момента в България има 320 болници, които стават повече всяка година.

"Всяка година, когато влизат повече пари в НЗОК, тя сключва нови договори с нови болници, така тези, които вече имат договор с касата не могат да се развиват, не могат да дават повече пари за заплати, за апаратура. На всяко едно място бюджетът е недостатъчен, което означава допълнителна тежка натовареност за нас и ниско качество за пациентите. Причината за това, е че НЗОК не е защитник на здравния интерес на обществото, а е логист и споносор", заяви д-р Москов.

И допълни, че приоритет трябва да са многопрофилните болници и тези, които имат 24-часов спешен кабинет.

"С промени в КТД нищо не може да се промени, това са оправдания. Това, което прави опозицията е още по-брутално: да станем симпатични, е отвратително. Това е фалшив разговор с цел симпатия, не намиране на решения. Асен Василев трябва да знае, че това което прави е да обрече на фалит част от болниците. Нито воля има, нито разбиране за проблема", категоричен бе той.