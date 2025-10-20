ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Ударихме инфраструктура на "Хизбула" в Юже...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21543565 www.24chasa.bg

Румен Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

7560
Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Румен Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик.

През юни в парламента външният министър Георг Георгиев разказа, че още през декември МВнР е подало имена за нови посланици в Швейцария, Италия, Португалия, Гърция, Катар, Казахстан и постоянните представителства към ООН и ОССЕ във Виена, но отговор от "Дондуков" 2 няма. В утрешния брой на Държавен вестник обаче предстои да бъдат обнародвани първите укази за назначаване на посланици от клетвата на правителството през януари досега. С тях Радев освобождава Пламен Бончев като посланик в Белгия, Константин Димитров (Нидерландия) и Боян Хаджиев (Казахстан), а та тяхно място праща съответно Наталия Узунова, Елизабет Върбанова и Георги Воденски.

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса