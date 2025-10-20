Протестиращи от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха със здравния министър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доц. д-р Силви Кирилов е казал, че в следващите няколко дни ще вземе окончателно решение кой ще оглави здравното заведение

Протестиращите медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов заради смяната на ръководството на болницата, предава Радио Пловдив.

По време на срещата лекарите са изложили аргументи в подкрепа на досегашния директор д-р Динчо Генев, като са подчертали, че под негово ръководство лечебното заведение е успяло да излезе от тежка финансова криза.

Министър Кирилов е информирал присъстващите, че ще отсъства в следващите няколко дни и ще вземе окончателно решение за директора на болницата след това. След срещата с него, представителите на протестиращите медици планират разговор и с ръководството на парламентарната комисия по здравеопазване.

Повод за срещата на медиците с министъра са резултатите от конкурса за нов директор на болницата, според които д-р Йовко Червенков е класиран на първо място, а досегашният директор д-р Динчо Генев - на второ.

Тази сутрин пред болницата отново имаше протест на лекари, медицински сестри, санитари и служители. Те бяха категорични, че ще продължат да протестират, докато не бъдат удовлетворени исканията им д-р Генев да остане директор на здравното заведение.