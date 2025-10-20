ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха със здравния министър

Значително по–малко персонал излезе на втория ден от протеста да брани досегашния директор на УМБАЛ "Пловдив" доктор Динчо Генев. Снимка: Мая Вакрилова

Доц. д-р Силви Кирилов е казал, че в следващите няколко дни ще вземе окончателно решение кой ще оглави здравното заведение

Протестиращите медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов заради смяната на ръководството на болницата, предава Радио Пловдив. 

По време на срещата лекарите са изложили аргументи в подкрепа на досегашния директор д-р Динчо Генев, като са подчертали, че под негово ръководство лечебното заведение е успяло да излезе от тежка финансова криза.

Министър Кирилов е информирал присъстващите, че ще отсъства в следващите няколко дни и ще вземе окончателно решение за директора на болницата след това. След срещата с него, представителите на протестиращите медици планират разговор и с ръководството на парламентарната комисия по здравеопазване.

Повод за срещата на медиците с министъра са резултатите от конкурса за нов директор на болницата, според които д-р Йовко Червенков е класиран на първо място, а досегашният директор д-р Динчо Генев - на второ.

Тази сутрин пред болницата отново имаше протест на лекари, медицински сестри, санитари и служители. Те бяха категорични, че ще продължат да протестират, докато не бъдат удовлетворени исканията им д-р Генев да остане директор на здравното заведение.

Значително по–малко персонал излезе на втория ден от протеста да брани досегашния директор на УМБАЛ "Пловдив" доктор Динчо Генев.

