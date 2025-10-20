Пламен Димитров: Бюджетният дефицит може да достигне 8,1%, ако няма промени в данъците

8,1 % ще бъде бюджетният дефицит ако не се направи нищо, ако не се пипат данъците и не се правят отпред и отзад други действия. Увеличението на пенсиите и заплатите не е най-големия разход, капиталовата програма бе увеличена двойно, стигна 12-13 млрд. Преди години беше 6-7 млрд. и не се изпълняваше, тя и сега няма да се изпълнява.

Това каза директорът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Още от деня" по БНТ.

"Зимата ще бъде сложна и тежка. Толкова сложен бюджет не е имало през годините назад, може би с изключение на въвеждането на бюджетния борд през 1997 г. Не знаем нищо официално, неофициално чуваме някакви числа, коментираме дефицити, но това не са сигурни сценарии", обясни Димитров.

"Бюджетът е много сложен. Дори да имаш силно, гарантирано мнозинство, дупката, която се отваря в момента, наистина е в рамките на 18 млрд. лв. Това е изчислено от експерти във финансовото министерство", допълни той.

"Близо 6 млрд. от дълга е отишъл за БЕХ и ББР, не са пари за заплати и пенсии. Автоматичните механизми, които се създадоха в някои сектори за увеличение на заплатите увеличиха дълга. Трябва да направим по-амбициозна капиталова програма, разходите за отбрана пък могат повече да бъдат финансирани от европейския механизъм SAFE. Така няма да излизат като разход в бюджета", каза още шефът на КНСБ.

Трябва да има допълнителни данъчни приходи, заяви синдикалистът. Според него между 4-5 млрд. допълнително приходи в бюджета през данъчни, ще доведат до по-малко разходи и така може да се влезе във финансовата рамка с 3% дефицит.

"Всички плащаме повече косвени данъци, отколкото преки. Плащаме повече акцизи, мита и ДДС. Ако искаме да изправим тази несправедливост трябва да се изравняват преките данъци. Не мисля, че някой сега ще ореже пенсии или заплати. 75% от растежа на БВП идва от потреблението", каза още Димитров.