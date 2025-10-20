ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близките на убитото дете в мола: Ще има око за око, зъб за зъб, ако няма справедлива присъда

Полиция имаше вчера пред мола, където бе намушкано момчето.

Ще има око за око, зъб за зъб, ако няма справедлива присъда. Това казаха близките на 15-годишният Красимир, който в неделя беше наръган в столичен мол и по-късно почина в "Пирогов". 

„До тази ситуация се стигна, защото има лоши деца, родители, които не възпитават децата си или ги учат да има насилие и да убиват други деца", сподели майката Надежда пред Нова тв

Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.

Първият братовчед на детето, който е бил свидетел, също заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да окаже първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо. 

Мъжът, закарал детето до болницата, разказа пред bTV, че е бил със семейството си в мола, когато е чул крясъци: „Детето умира, детето умира". Решил да помогне.

Помолил охраната да съдействат, грабнал детето на ръце и го качил в автомобила си. В този момент 15-годишното момче не било в съзнание, а с него бил и братовчед му.

Стефан казва, че е разбрал, че вече има подаден сигнал на телефон 112, но решил, че момчето умира и затова взел решение да окаже първа помощ.

По думите му само за няколко минути стигнал до болницата, където веднага приели детето в противошокова зала.

Стефан вече е разпитан от СДВР. Показали му и кадри от камерите, на които се виждал извършителят, разказва още мъжът.

Момчето е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.

Близките на убитото момче заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само пет години присъда.

Заподозреният Гоги беше задържан по-рано в понеделник. Той също е на 15 години и има предишни криминални прояви. Направил е пълни самопризнания. 

Близките на убитото дете твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.

Хората призоваха за повече полиция в моловете, както и скенери за оръжия и заплашиха с протест, „ако не се вземат мерки".

„Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие", сподели още майката Надежда.

Тя допълни, че прокуратурата иска да бъде направена аутопсия.

