Близките на убитото дете в мола: Ще има око за око, зъб за зъб, ако няма справедлива присъда

Ще има око за око, зъб за зъб, ако няма справедлива присъда. Това казаха близките на 15-годишният Красимир, който в неделя беше наръган в столичен мол и по-късно почина в "Пирогов".

„До тази ситуация се стигна, защото има лоши деца, родители, които не възпитават децата си или ги учат да има насилие и да убиват други деца", сподели майката Надежда пред Нова тв.

Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.

Първият братовчед на детето, който е бил свидетел, също заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да окаже първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо.

Мъжът, закарал детето до болницата, разказа пред bTV, че е бил със семейството си в мола, когато е чул крясъци: „Детето умира, детето умира". Решил да помогне.

Помолил охраната да съдействат, грабнал детето на ръце и го качил в автомобила си. В този момент 15-годишното момче не било в съзнание, а с него бил и братовчед му.

Стефан казва, че е разбрал, че вече има подаден сигнал на телефон 112, но решил, че момчето умира и затова взел решение да окаже първа помощ.

По думите му само за няколко минути стигнал до болницата, където веднага приели детето в противошокова зала.

Стефан вече е разпитан от СДВР. Показали му и кадри от камерите, на които се виждал извършителят, разказва още мъжът.

Момчето е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.

Близките на убитото момче заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само пет години присъда.

Заподозреният Гоги беше задържан по-рано в понеделник. Той също е на 15 години и има предишни криминални прояви. Направил е пълни самопризнания.

Близките на убитото дете твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.

Хората призоваха за повече полиция в моловете, както и скенери за оръжия и заплашиха с протест, „ако не се вземат мерки".

„Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие", сподели още майката Надежда.

Тя допълни, че прокуратурата иска да бъде направена аутопсия.