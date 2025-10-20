ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Ударихме инфраструктура на "Хизбула" в Юже...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21544039 www.24chasa.bg

Обвиниха собственик на фирма за вейпове, продавал марихуана в магазин в Смолян

984
Темида СНИМКА: Pixabay

Собственик на фирма от Стара Загора е обвинен за разпространение на марихуана в магазин в Смолян. Днес в Окръжния съд се проведе заседание по делото срещу Ж. В., който е управител на фирма за продажба на вейпове, електронни цигари, тютюн.

Мъжът е обвинен в това, че на 22 март 2023 г. в магазин за алкохол и цигари в Смолян без надлежно разрешително е разпространил високорисково наркотично вещество - марихуана, фабрично опакована в 34 пакетчета с тегло от по 1, 2 и 3 грама и с надпис Hellenic Cannabis. 

Стоката е внесена легално, с фактура от Гърция. Според тезата на защитата на подсъдимия няма нищо нередно, като става въпрос за индустриален коноп и пакетчетата се продават законно в южната ни съседка, пише БТА. 

Наркотикът, известен като сибиди, бе открит на 31 март 2023 г. след получен сигнал за продажба на наркотични вещества в търговски обект в  Смолян.

Експертизата, назначена по досъдебното производство, доказва, че процентното съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол (THC) е 0,13 тегловни процента и 9-хексахидроканабинол, който е химичен аналог на THC. 

Според вещото лице Костадин Вълчинов от Сектор "Базова научно-техническа лаборатория" (БНТЛ) към Областната дирекция на МВР в Пловдив това не е единственият случай на открити пакетчета с дрога в търговската мрежа. В Пловдив са извършвали подобни две-три експертизи, но най-голямото количество е от Смолян. „Според закона такава продажба е забранена, дори и с ниско съдържание на тетрахидроканабинол. Тези видове, които се продават пакетирани, са части от марихуана“, заяви вещото лице. Вълчинов посочи, че става въпрос за селектирано канабисово растение, чиито съцветие има ниско съдържание на тетрахидроканабинол, съответно с високо съдържание на канабидиол (сибиди) и съдържание на 9-хексахидроканабинол - химичен аналог на THC. 

Делото се отложи за нова дата за изготвяне на превод на представени от защитата документи. 

 

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса