Заради технически грешки има смяна на общински съветници в Пазарджик

Нови съветници - по един от ПП "ГЕРБ" и от „Възраждане" ще сменят досегашните утвърдени с решение на Общинската избирателна комисия в Пазарджик след проведените на 12 октомври т.г. местни избори за Общински съвет в града.

Това стана ясно днес след проведено късно заседание на ОИК, което измени взетото на 13 октомври решение за избор на съветници. Така Борис Владов от ГЕРБ, събрал 182 гласа преференции, ще смени шефката на общинската дирекция по социално подпомагане в Пазарджик Радка Кежева, изостанала само с 1 глас след него. В партия „Възраждане" в резултат на техническа грешка адвокат Христо Вълков се оказа със 114 преференции вместо сега изброените 93. При повторното въвеждане на данните по протоколите се оказа, че Ася Спасова, регионален мениджър на застрахователна компания, го „бие" със 106 гласа.

Председателят на ОИК - Пазарджик Стефан Димитров посочи, че прокуратурата ще прецени дали става въпрос за съзнателна манипулация.

В ОИК Пазарджик е постъпило писмо вх.№568/17.10.2025г. от „Информационно обслужване" АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите на СИК за резултатите от произведените на 12.10.2025г. нови избори за общински съветници в община Пазарджик. С писмото „Информационно обслужване" АД ни информира, че във връзка с писмо на ЦИК №ЦИК-МИ-15-565/1/16.10.2025г. е извършено повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК, приети от ОИК Пазарджик и предоставените от ЦИК на 16.10.2025г. такива. Извършено е компютърно сравнение на разликите от повторното въвеждане на данните от произведения на 12.10.2025г. нов избор за общински съветници в община Пазарджик, при което се твърди, че е налице промяна в базата данни и персоналния състав на Общинския съвет, обявен с решение №217-НМИ от 13.10.2025г. на ОИК –Пазарджик. В тази връзка, на 18.10.2025 година ОИК Пазарджик извърши повторна проверка на всичките 151 /сто петдесет и едни/ протоколи на СИК, приети от ОИК Пазарджик след края на изборния ден на новия избор за общински съветници в Община Пазарджик, проведен на 12 октомври 2025 година. В хода на тази проверка членове на ОИК Пазарджик, разделени на екипи, преброиха двукратно данните в протоколите на секционните избирателни комисии. Вследствие на така извършените повторни проверки и получените резултати от същите, с решение №218-НМИ-19.10.2025 г. ОИК Пазарджик анулира приемо-предавателни разписки за СИК с погрешно въведени данни, за следните СИК : 4,7,8,9,21,26,36,46,47,59,63, 66,92, 158,164,175,182,186,202. На 19.10.2025 година в ОИК Пазарджик „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД извърши повторно въвеждане на данните от протоколите на горепосочените секционни комисии, продължило и до ранните часове на 20 октомври 2025 година.