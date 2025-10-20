ДПС поиска кабинетът да даде пари за коли на президентството (Обзор)

Радев и унгарският му колега обиколиха София, Пловдив и Смолян с шкодата на Десислава

Държавата да осигури пари за коли на президентството. Това поиска “ДПС - Ново начало”, след като Румен Радев се появи на международна среща със шкодата на жена си.

Лидерът на партията Делян Пеевски изпрати официално писмо до финансовата министърка Теменужка Петкова в понеделник, в което посочва, че президентството трябва да е като останалите институции - да има собствен автопарк, а не да ползва този на НСО.

Евтините PR номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо, тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а “опаковането” на това действие като акт на съпричастност към служителите са откровена демагогия и лицемерие, посочва Пеевски. Той настоява парите да се отпуснат с постановление на Министерския съвет, а не с бюджета за догодина.

Радев вече направи първите си изяви без кола на НСО. В неделя се появи в Бачковския манастир и в Смолян с шкодата, декларирана на името на Десислава Радева, за да посрещне гостуващия по негова покана президент на Унгария Тамаш Шуйок. Двамата продължиха програмата си и в понеделник в София, като Радев отново се вози на задната седалка на семейната кола. Пред медиите каза, че с Шуйок са приятели и той “разбира всичко”.

На 3 октомври парламентът именно по предложение на ДПС реши НСО вече да не вози администрацията на президента. Радев не наложи вето, но обяви, че в знак на солидарност с екипа си също ще се вози на личен автомобил. Стана ясно, че шкодата е минала технически преглед ден преди това.