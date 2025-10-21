Абсурден бонус: колкото патрулки в МВР, толкова коли за "важни" чиновници в министерствата (Графика)

5000 автомобила на администрации кръстосват държавата

Колко голям е паркът от служебни коли в държавата и наистина ли всички администрации имат нужда от такива, за да си свършат работата.

Десетки служби няма как да си изпълняват задълженията без автомобили и това е ясно - от полицейските патрулки и колите на горските до тези на различни земеделски звена, здравни инспекции, управления по образованието, социалните работници и пр. Защото самата им работа изисква да обикалят. За други висши и редови чиновници обаче има съмнения защо да не стигат сами до офисите си като редовите граждани - каквито всъщност и те са, а трябва да бъдат возени.

“24 часа” преброи служебните коли на администрациите в държавата след “автовойната” около президента.

4953 се оказват служебните коли на държавната администрация. Тук влизат министерствата, агенциите и структурите им в страната, областните администрации. МВР отделно има 5383 автомобила, но те не са включени в общото число, защото имат друга функция - да ни пазят. (Виж карето)

Така излиза, че

автопаркът на чиновниците е почти колкото патрулките на полицията

А горивото и поддръжката му струват близо 50 млн. лв. на година.

Изпълнителните агенции решават дали да имат служебен автомобил въз основа на Закона за държавната собственост, Закона за публичните финанси и съответни наредби - според броя служители, естеството на дейността и нуждите от пътуване или контролни дейности. Решението се одобрява от принципала на агенцията и се финансира от държавния бюджет. Използването на служебните коли подлежи на отчетност и контрол чрез пътни листове, одит и проверка от външни органи.

Нуждата на министерствата се определя от функциите на отделните дирекции, честотата на служебните пътувания и нивото на административна отговорност. Купуването, поддръжката и използването им се плаща от бюджета на всяко министерство. Придобиват се чрез обществени поръчки, чрез оперативен лизинг или се предоставят от друга държавна структура. В някои случаи се използват дарени.

По закон министрите и вицепремиерите се возят от НСО. Към всеки е прикрепен по един автомобил с шофьор, друга кола се държи в резерв.

За 2025 г. бюджетът на НСО е 87 млн. лв. Колко са колите и шофьорите е тайна, но само за гориво са предвидени 870 хил. лв.

По закон службата вози и шефа на Народното събрание и заместниците му, които в този мандат са 7. От отговора на ген. Емил Тонев не става ясно колко от тях се възползват от правото си на специализиран транспорт, за да се гарантира личната им сигурност.

Заместниците на министрите обаче нямат право на кола от НСО. Те могат да ползват ведомствена наред с останалите служители или с изрични заповеди към тях да разпише личен служебен автомобил. В повечето министерства е даден такъв. Към кабинета на външния министър Георг Георгиев например има зачислени 5 служебни автомобила.

Лични са разписани и на 4-мата заместници

на социалния министър Борислав Гуцанов, както и на тримата на Мариан Бачев в културата. Когато членовете на политическия кабинет не ползват служебните коли, те са на разположение по общия ред за обслужване на дейността на министерството, уточняват от МТСП. Две редови коли плюс две с повишена проходимост пък ползват двамата зам.военни министри.

Общо за чиновниците в 14-те министерства и администрацията на МС са на разположение 439 автомобила. Но до редакционното приключване на броя МОН, министерствата на младежта и спорта, на енергетиката и на земеделието не бяха подали своите отговори. Тук отново не е включено МВР заради спецификата му.

34 служебни коли има в Министерството на труда и социалната политика. 6 от тях са в чужбина - ползват се от службите за трудови и социални въпроси в Атина, Виена, Берлин, Лондон и Мадрид, както и в Постоянното представителство в Брюксел. Главно фоксвагени на средно 10,7 г. Тойота “Ярис” на 3 г. е най-младата кола, но има и ветерани от 2006 г.

Централното управление на МВнР се вози с 39 служебни автомобила. Тук предпочитаната марка е “Мерцедес” - общо 24 от колите, като Е класа са 15, а най-луксозната е една S класа. Имат и 8 буса, също мерцедеси, а тази годинап е купен ван форд. Служебните коли на Външно са с година на производство от 2001 до 2025г.

На щат са 13 шофьори със заплати от 1523 до 1930 лв. Всички началници на дирекции и отдели имат право да ги ползват при служебна нужда.

61 пък са колите на регионалното министерство, от тях 36 за централната администрация.

5 са купени с европейски средства

В териториалните структури в страната има 25 автомобила - пежо, ситроен, тойота, фолксваген, шкода, хюндай, мазда, форд, като и тук 5 са взети с европари. Три са електромобили. На възраст между 10 и 20 г. са половината коли, а под 5 г. - 17

Екоминистерството има 30 коли, включително 4 електрически. Половината от всички коли са шкода. Най-стари са два мерцедеса от 2007-а, единият от тях е бус. Преди година министерството е придобило 14 нови коли - две кия, а останалите шкоди.

Министерството на транспорта и съобщенията има тойота “Карина” от 1997 г., а последно е пазарувало през 2019-а - три форда и шкода “Кодиак”. Ползва общо 23 коли.

Това на иновациите се мери с него, като разполага с 21, сред тях хюндай, шевролет, БМВ, опел и мазда. Масово са 9-годишни, но има и две на по 14 г. и една от 2023 г.

Толкова коли има и Министерството на културата, но едната - форд “Мондео”, е бракувана. Средната възраст на автопарка е 10 г. През 2023-а си е купило три рена “Меган” и 6 “Санг Йонг Корандо”. Тази южнокорейска марка е най-масова в МК.

Министерството на икономиката и индустрията има 16 автомобила, сред тях един електрически и два товарни плюс микробус.

Средната възраст на автомобилния им парк е 8,8 г.

Най-старите са 18-годишни - фолксваген и шкода. Най-използваната марка е хюндай, но миналата година министерството си взело и електрически хюндай.

В Министерството на правосъдието има 13 коли. С една повече разполага това на туризма.

В Министерството на финансите има 17 автомобила. Сред тях четири мерцедеса на възраст от 2015 до 2024 г. и четири BMW (от 2005 до 2018 г.) В отговора си от МФ уточняват, че през последните 20 г. не са купували нови автомобили и не предвиждат това.

Министерството на здравеопазването пък разполага с 23 коли на средна възраст 16,3 г.

Отделно към Министерския съвет има 44 коли. Право да ги ползват имат “служителите от всички административни звена при изпълнение на служебни задачи”.

Най-старата кола е “Голф” от 1992 г., а най-новата – електрически

“Хюндай Кона” от 2024 г. Има и два автобуса и две товарни коли. Тази година не се предвижда обновяване.

775 модела има в МВР, най-много са на 15 и 20 г.

Догодина чакат 280 плъг ин хибрида със зарядни станции по ПВУ

Може би половината от автопарка на държавата се намира в гаражите на МВР. Там са паркирани 5383 коли и 334 мотоциклета. С уточнението, че по-голямата част от тях не са служебни за развозване на чиновници, а патрулки и специализирани автомобили. МВР обаче не представиха разбивка колко от автомобилите са за оперативните нужди на униформените и колко - на администрацията.

От колите най-масовият модел е “Опел Астра класик” - 714 броя. Другите масови марки са “Грейт Уол” (346), “Киа” (близо 300), “Ленд Роувър” (около 300), “Форд” (над 200), “Шкода” и “Мерцедес”. Общо МВР разполага със 775 модела коли, но старички - най-масовите са на възраст 15-20 г. (1518). 1143 от тях са купени през последната една година.

Много нови ще се пазаруват обаче през следващите месеци. Жандармерията е направила заявка за 50 коли, още 50 с повишена проходимост и 20 микробуса. През 2026 г. Гранична полиция ще придобие 125 високопроходими автомобила, 168 леки коли, 7 специализирани и пет 50-местни автобуса. ГД “Национална полиция” вече е обявила обществена поръчка за 575 чисто нови леки коли и още 405 високопроходими, както и 440 мотоциклета плюс каски и оборудване.

Освен това до май 2026 г. се очаква да пристигнат 280 плъг ин хибрида със зарядни станции, финансирани по плана за възстановяване, поръчани са и още 20 високопроходими. Те ще са за областните дирекции на МВР.

До края на годината ГДБОП планира да си купи една нова кола, а пожарната - един хибрид. Но пък тази година пожарната вече се сдоби с нови 100 коли.

Най-много имат СДВР - 578, най-старите са от 1992 г., но има и от скъпите БМВ-та, които купиха през 2024 г. Има и 42-ама шофьори. В Бургас колите са 212, а във Варна - 187. В самото министерство зачислените персонално коли са три, всички упълномощени служители на ведомството имат право да ползват служебния автопарк. НСО вози министъра.

Мотоциклетите най-масово са на над 20 г., най-младите - на 3-5 г. Най-много са марка БМВ - около 200.

За цялата година МВР дава общо 28,2 млн. лева за гориво и 2,7 млн. лв. за каско и гражданска отговорност на всички коли. За ремонти отиват общо над 6,4 млн. лв.

За 2024 г. жандармерията е похарчила 915 хил. лв. за ремонти, а пожарната - 1,8 млн. лв. Още 2 млн. лв. са отишли при гасенето на пожарите през лятото за гориво, консумативи, резервни части и др. ГДБОП пък имат сключен договор за поддръжка за 930 хил. лева за 2 г., а “Гранична полиция” - едногодишен за 1,2 млн.

Общо 4561 души карат служебните коли на МВР, но се прави разграничение - едната част са униформени, а другите шофьори на трудов договор.

Логично министерството с най-много коли след МВР е това на отбраната. То разполага с 83 автомобила. Средната им възраст е 7,8 г., най-често военните се возят на “Шкода” (такива са 25 коли). Най-новите коли на ведомството са отпреди две години - “Шкода Супърб” и “Форд Транзит Кастъм”. Но има и такива на по 29 г. - “Мерцедес 600” и ВАЗ “Нива”. МО е предоставило част от парка си на различни структури. Например е пратило 4 автомобила на Сухопътни войски, а агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” е получило едно “Рено Талисман”.