33,8% висшисти у нас, образовани сме колкото германците (Графика)

33,8% от българите между 25- и 64-годишна възраст са висшисти, сочат данни от доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 2025 г., базиран на проучване сред 46 държави.

Така по дял висшисти страната ни се нарежда редом до Германия, в която те са 34,3%. Въпреки това и двете страни се нареждат в долната половина от класацията на европейските държави. Първенец по висшисти е Ирландия, където над половината (57,5%) от хората между 25- и 64-годишна възраст са висшисти. Най-малко са отчетени в Румъния - едва 19,2%. В северната ни съседка също така има повече хора с основно или без образование - 24,6%. Испания и Португалия са лидери в ЕС по дял на населението си с основно или без образование - съответно 34,7 и 38,5%. При Турция обаче числото набъбва до 49,9%.

