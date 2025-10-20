С малко “по-разумен” бюджет трусът във властта приключва, сякаш не е било (Обзор)

Делян Пеевски се отказа от всякакви претенции, но държи да не се пипа премиерът Желязков

Край на обещанията за раздаване на пари на майки, пенсионери, гилдии и бюджет, който да запази разумни граници на дефицит.

Това “изглежда” ще е единствената “полза” от разтърсването на властта, което лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предизвика миналата седмица.

Определеното от него като “преформатиране” на управляващата коалиция и състава на правителството се отлага. Последно дори “ДПС-Ново начало” няма да влиза като четвърти партньор в парламентарното мнозинство, който да замести АПС и да възстанови четворната управляваща коалиция. Няма да има и преразпределяне на парламентарните комисии така, че “Новото начало” да получи шефски места в тях.

Единствено след заседанието на Съвета за съвместно управление, което премиерът Росен Желязков е свикал за вторник, се очаква представителите на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН да препотвърдят верността си един към друг и да се откажат от неразумни обещания за следващата година. Крайната цел на договорката е правителството да успее да изкара без социални сътресения поне година след края на мандата на президента Румен Радев през януари 2027 година.

Въпреки че обявяването на договорката между управляващите бе отложено с ден заради отсъстващи от БСП, лидерът на “ДПС-Ново начало” още рано сутринта в понеделник обяви съгласието си с нея.

Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората.

Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки, гласеше съобщение от партийния пресцентър, което цитираше Пеевски.

По-късно през деня той допълнително разясни какви са договорките му с управляващите през приближения си сайт “Епицентър”.

Не искам нищо! Искам правителството на Росен Желязков да работи спокойно и да се заеме с решаване на проблемите на държавата, са били думите му според информацията в сайта.

Пак там се подчертава, че лидерът на ДПС се е отказал от всичко, което е било договорено като парламентарни позиции срещу подкрепата на неговата партия за мнозинството. С това бе потвърдена информацията от края на миналата седмица, че му е било предложено мястото на АПС в коалицията.

През “Епицентър” Пеевски обаче огласи едно свое условие, за да подкрепя правителството. А то е премиерът да се казва Росен Желязков. “Ако се тръгне на смяна на министър-председателя, аз ще бъда против”, заявил той, съобщи сайтът.

“Лидерът на “ДПС-Ново начало” не би приел Бойко Борисов отново да се върне като премиер - податки за такова желание самият Борисов непрекъснато дава, включително и в последните дни”, изрично се подчертаваше в публикацията на “Епицентър”.