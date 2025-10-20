След убийството в мола обучават гардовете, СДВР иска метални рамки на входовете им (Обзор)

Този път не са локали, арестуваният е на 15 г., но с богато криминално досие

Конфликт за момиче е причина за фаталния инцидент, при който с нож в сърцето бе наръган ученик

Камери заснели пасивното поведение на пазачите

Обучения на гардовете и служителите в моловете, охранители на всеки етаж и метални рамки на входовете на търговските центрове.

Тези мерки ще предложат от СДВР, след като в неделя 15-годишно момче уби връстник на ескалатора в мола на бул. “Ал. Стамболийски” в центъра на София. Наръгването стана 11 месеца, след като в столицата локали (групи младежи със сходен външен вид и стил - б.р.) се биха в търговски център, който се намира на бул. “Черни връх”, а заради мелето в обектите влязоха полицаи.

Мярката с металната рамка е заимствана от чужбина

Прилага се например в Австрия. Идеята е през нея да минават поне тези посетители, които изглеждат съмнителни на охранителите, стана ясно от думите на шефа на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той поиска да има охранители и на всеки етаж в моловете. За целта ще трябва те да увеличат гардовете си - в момента в някои има едва по трима.

За да забелязват потенциалните нарушители, от СДВР настояват охранителите да минават на обучения и семинари, които да подобрят квалификацията им. За да се приложат те, от столичната полиция ще искат и обсъждането им в ресорните комисии в Столичния общински съвет. От СДВР имат препоръки и за подобряване на организацията при настъпила кражба, хулиганство или бой. Те ще работят с охраната на моловете за своевременно уведомяване за настъпили инциденти, готовност за съдействие и информиране на полицаите на място и незабавно подаване на сигнали в полицията.

Една от причините за новите мерки е слабата реакция на охранителите в мола на столичния бул. “Ал. Стамболийски”. Записи от камери заснели как те стоят пасивно и

дори допускат две момчета да избягат през аварийния вход

на търговския център минути след наръгването, отнело живота на младата надежда на щангите Красимир.

До фаталния инцидент в неделя вечерта се стигнало след стара вражда, разпалена преди две седмици заради 13-годишно момиче. Допреди месец то било гадже на 15-годишния Красимир. След като двамата се скарали и се разделили, 15 дни по-късно девойката започнала отношения с Гоги. Ядосан, Красимир започнал да се заканва на връстника си да остави момичето, ако не иска да имат проблеми. Срещата на ексалатора в мола обаче била случайна - двамата не са имали предварителна уговорка да уреждат отношенията си.

Красимир бил с още двама души, а Гоги - с приятел. Когато се засекли, се скарали.

Щангистът почнал да удря връстника си, който бръкнал в джоба си и извадил джобно ножче

Капки кръв по пода на мола

с острие от 9 см. Секунда по-късно Красимир паднал, поразен в сърцето. Как точно се е случило наръгването, тепърва ще се изяснява. Записи от камери показват, че Гоги не е замахвал, а при поредната атака Красимир се нанизал на ножа сам. Това обаче ще се изяснява, тъй като е възможно от ъгъла на най-добрата камера да не се вижда движението на ръката.

Веднага след като ножът пронизал Красимир, Гоги и неговият приятел хукнали през авариен изход. Минали покрай охранител, а след това се качили на трамвай.

Двамата бързо били идентифицирани. Оказало се, че Гоги е добре познат на полицията. През 2022 г. бил хванат да краде батерии от магазин. Година по-късно взел дребни неща от 4 магазина. Затова бил настанен в социален дом от семеен тип и докато бил там, отново бил хванат за грабеж. Въпреки че бил проблемен, миналата година бил върнат на родителите си, разказа шефът на СДВР Любомир Николов. Той бе категоричен, че в случая не става въпрос за т.нар. локали.

За тях и по повод предстоящите празници и пазаруване от столичната полиция са имали среща с представителите на моловете миналата седмица. Част от мерките дори са били набелязани.

Полицай №1 на София обясни, че Гоги е имал планове да се укрие. Дори е говорил с приятеля си да го предупреди, ако разбере, че полицията е по следите му. При задържането си обаче младежът съдействал, дори дал ножа.

Той е обвинен в убийство. Тъй като е под 16 години, ако бъде признат за виновен, може да получи до 5 години затвор. До навършването им остава по-малко от месец - младежът е роден на 15 ноември.

Сега е много вероятно присъдата да е условна - всяко наказание, което е до 3 години лишаване от свобода, се наказва по този начин, тоест не се влиза в затвора, ако провинението е първо. Такъв е и случаят на Гоги, който до момента е получавал само възпитателни мерки, но досието му е чисто.

Близките на убитото момче обаче настояват за доживотен затвор и искат Гоги да бъде съден като възрастен, а не да получи до 5 години затвор.

“Ще има око за око, зъб за зъб, ако няма справедлива присъда”, заканиха се близките на 15-годишния Красимир. Десетки негови познати от столичния кв. “Христо Ботев” първо се бяха струпали пред “Пирогов”, а след като узнаха за смъртта на момчето, се прехвърлиха пред СДВР.

“Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие”, категорична беше майката на Красимир - Надежда, пред Нова тв.

Треньорката на Краси го чакала цяла вечер в залата по щанги, предстояло му състезание

Младежът ходел редовно на училище

Кристияна Колева

Внеделя вечерта чаках Краси на тренировка, звънях му цяла нощ. Едва на сутринта разбрах, че е бил убит. Това ракзаза пред “24 часа” Кристияна Колева, която е била наставничката на Красимир по вдигане на тежести. Той се състезавал в категория до 52 кг. Трябвало да ходи в Карлово на състезание след дни.

Според Колева преди 2 месеца Красимир се събрал с брат си Асен, който живеел при баща си, а не като щангиста - при майката. “Той започна да идва с него, казвам му, не се движи с брат си, той е конфликтна личност. Спря да посещава тренировките след това. Всеки ден с колегата ми ги събираме в залата и ги призоваваме да не говорят на ромски по рейсове, могат да попаднат на агитки, да бъдат кротки, да не се бият. Няма ден, в който да не ги събираме”, разказа още жената. Но посочи, че в деня на убийството братята не са били заедно.

15-годишното момче ходело редовно на училище, щяло да бъде 10-и клас, допълни треньорката.