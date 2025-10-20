Кьовеши разследва измама и злоупотреба с власт в Пловдив заради ремонт за 3 млн. лева (Обзор)

Обновлението е козметично, а струваше 3 млн. лева, твърди Добромира Костова от ПП-ДБ - ремонтирани са предприятията "Чистота" и "Градини и паркове"

Няма от какво да се притеснявам, категоричен е бившият кмет Здравко Димитров

Офисът на европейската прокуратура в София прати полиция в община Пловдив и в частна фирма по разследване за измама с обществени поръчки и злоупотреба с власт. Проектът е за 1,5 млн. евро, а 60% от парите са от Европейския фонд за регионално развитие. Той е за подобряване на качеството на градските зелени площи и откритите обществени пространства в Пловдив.

Става дума за ремонта на общинските предприятия “Чистота” и “Градини и паркове”, извършен през 2023 г. от “Корект фактор” ЕООД. Тя беше избрана в конкуренция с други компании, въпреки че офертата ѝ беше с 500 хил. лв. по-висока от останалите. Общината подписа договор с нея, като натежа критерият за качество на изпълнението.

Според разследването на Европейската прокуратура управителят и законният представител на фирмата изпълнител са заподозрени за фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Случаят включва и твърдения за злоупотреба с власт през 2022-2023 г. от бивши публични служители на община Пловдив, съобщават от Европейската прокуратура. Тогава кмет на града беше Здравко Димитров.

Той е категоричен, че няма от какво да се притеснява. “Процедурата мина през Общинския съвет, а и вече е проверявана от Икономическа полиция”, коментира Димитров.

Два пъти е бил проверяван ремонтът на базите на общинските предприятия “Чистота” и “Градини и паркове” на стойност около 3 млн. лв. с ДДС. Заради него жандармерия влезе в понеделник сутринта в община Пловдив.

Проверките са били извършвани от Икономическа полиция по сигнал на ПП-ДБ

Обновяването на сградите на двете предприятия и площадката от 8 декара за техниката към тях бе направено преди 2 години. В него бяха инвестирани част от близо 10 млн. за двете предприятия. 5,84 млн. лв. от тях бяха съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по програма “Региони в растеж 2014-2020”, другата част от парите общината взе като заем. С разликата до 10 млн. лв. бе купена нова техника за “Чистота” и бе обновен автопаркът на “Градини и паркове”.

“Подадохме сигнал, защото настилката на площадката стана на дупки за броени месеци от тежката техника, фотоволтаици не бяха сложени, както се предвиждаше, и въобще беше направен козметичен ремонт, а средствата бяха 3 млн. лв.”, обясни за “24 часа” Добромира Костова, общински съветник от ПП-ДБ. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

След като се заровили в документите, от ПП-ДБ установили и по-сериозни проблеми - базите на “Чистота” и “Градини и паркове” са на терен, който се води улица, и може във всеки момент да се наложи търсене на друго място за преместването им. Поръчката е обявена за текущ ремонт на двете сгради, а според Костова със средства от заеми може да се правят само основни реконструкции.

Справка на “24 часа” в регистъра на обществените поръчки показа, че към основния договор с изпълнителя - “Корект фактор” ЕООД, има анекс, който променя предмета на работата на основен ремонт. След това е сключено и второ допълнително споразумение, според което с анекс не може да се променя предметът на даден договор, и отново дейностите, които трябва да бъдат извършени, са формулирани като текущ ремонт.

Проверка в базите на “Чистота” и “Градини и паркове” показва, че

по настилката има неравности, сградите обаче са ремонтирани,

покривите са нови. “Топличко ни е, преди беше страшно през зимата”, коментира работещ там.

По разследването са иззети оригиналите на документите по цялата процедура и в община Пловдив се питаха защо е необходимо това, като всичко е качено на сайта на Агенцията за обществените поръчки.