Брюксел дал половин милион за мидена ферма до Несебър, на дъното - само пясък (Обзор)

Европейската прокуратура разследва собственик на фирма от Бургас за фалшиви документи

Без дейност и с формален собственик е разследваната от Европейската прокуратура компания, която е усвоила 280 хил. евро по проект за иновативна ферма за миди. Това показа проверка на “24 часа”, след като от институцията на Лаура Кьовеши съобщиха, че разследват измамата. Фирмата няма сайт, нито посочени телефони. “Фермата за миди в Черно море може да е просто пясък”, съобщиха от Европейската прокуратура.

Разследването е за проект на мидена ферма, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство. Одобрен е през юли 2020 г. Тогава е подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за приключване на проекта е септември 2021 г.

До март 2019 г. компанията, която кандидатства, е собственост на юрист и бизнесмен от Бургас. След това е прехвърлена на 55-годишен мъж с чужди имена, но с българско гражданство. Негови са подписите на документите. Фермата до нос Емине край Несебър все пак започва дейност през юли 2021 г., уточняват от Европейската прокуратура. Любопитното е, че в документите като автор на технологичния проект е посочен експерт от Института по океанология във Варна. Разследването показало, че човекът нито го е изготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане по проекта проверка на място, извършена през август 2021 г. от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ), показала, че има несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите на институцията са намерили само четири гранични буя, които маркират обекта и предупреждават плавателните съдове, че там има ферма. ДФЗ тогава не успява да провери подводните съоръжения заради липса на оборудване.

След началото на разследването от Европейската прокуратура са се обърнали към Гранична полиция, за да изследват морското дъно. Фермата е 240 кв. м по проект. Водолазите са използвали подводни камери и дронове, за да заснемат какво има над и под водата. От 4-те буя останали само 3. Не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не разкрили доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди - въжета, вериги или тръби. На морското дъно под буйовете имало само пясък.

Въпреки това бенефициентът по проекта е получил 280 хил. евро, 210 хил. от тях са от Брюксел, а останалите са от националния бюджет.

Разследването на Европейската прокуратура продължава с подкрепата на Главна дирекция “Национална полиция”. Основният заподозрян е собственикът и управител на фирмата след 2019 г., когато е кандидатстването и усвояването на парите. В нито един от отчетите на компанията не личи, че е действала като ферма за миди в този период.

На югозапад от нос Емине има действащи мидени ферми, които също са финансирани с пари от европейски програми.

След като получава парите за мидената ферма, собственикът на фирмата е регистрирал друга - за строителство на жилищни сгради в Бургас. Съдружници са му двама бизнесмени, един от които е бил кандидат на БСП за депутат през 2024 г. от гражданската квота в Бургас.