Асеновградчанин изнуди за 200 лв. непълнолетна, заплаши да публикува нейни голи снимки

Осъден е да плати на момичето над 10 000 лв., извършил и блудствени действия спрямо него

35-годишен асеновградчанин принудил непълнолетно момиче да му даде 200 лв., иначе щял да разпространи нейни интимни снимки и чатове. Мъжът заплашил девойката, че ще ги качи в интернет и ще ги изпрати на близки и роднини, ако не му даде парите. Това станало на неустановена дата през март 2023-а, а на 1 април същата година извършил блудствени действия спрямо нея, за да удовлетвори половото си желание. В случая не е имало съвкупление между двамата, извършителят използвал сила.

Мъжът е бил признат за виновен от Районния съд в Асеновград, като получил 2 г. и 4 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок. Той трябва да плати общо 10 000 лв. обезщетение на пострадалото момиче за причинените му неимуществени вреди, както и 1600 лв. разходи за адвокат. Осъден е и да покрие 2816,63 лв. разноски и такса по уважените граждански искове.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.