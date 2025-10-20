Протестът срещу яйцеферма с 1.1 млн. кокошки се пренесе пред съда в Търново

Граждани на Дебелец и Сдружение "Кажи" протестираха пред Административния съд във Велико Търново, където започна делото срещу решението на еко инспекцията в града, което дава зелена светлина на двойното разширение на птицеферма за кокошки носачки край Дебелец.

Според инвестиционното намерение във фермата се предвижда да се отглеждат над 1 100 000 кокошки.

От сдружението "За Дебелец" искат от съда да спре инвестиционното намерение за разширението на птицефермата.

"Фермата е прекалено близко до града, въздушните течения носят всички миризми към домовете ни. Има риск за водата - с оглед на водната криза не е ясно какви количества вода ще черпи фермата от собствения си кладенец и какви от ВиК и дали ще са им достатъчни за това ново разширение", посочи председателят на сдружението Севдалина Желева.

Към протеста се присъедини и неправителствената организация "Кажи", която също е част от жалбоподателите. Според председателя на организацията Петя Алтимирска птицефермата в Дебелец ще стане една от най-големите в Европа.

"Ние започваме кампания срещу мега фермите, не специално срещу този обект, защото са жестокост към животните, също така и огромна вреда за околната среда и за хората, които живеят в местните общности.

Те са вреда и за икономиката, защото такъв тип бизнеси се превръщат в монопол. Много лесно се повлияват цените, лесно се влияят заплатите, т.е. могат да владеят пазарните регулации", допълни тя.