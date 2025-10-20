ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тежка катастрофа ограничава движението край Първомай, пострадали са в болница

24 часа Пловдив онлайн

2064

Най-малко двама са ранените, посочват от Спешна помощ

Движението по пътя Пловдив-Първомай, в района на по-малкия град, е затруднено заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал по-рано тази вечер, а на място са се отзовали екипи на полицията, сигнализират очевидци. 

"Има пострадали, хоспитализирани са", съобщиха за "24 часа" от Спешна помощ. Работата на екипите, които са пристигнали в Пловдив, все още не е приключила и не е ясна цялата информация. Посочват обаче, че пострадалите са най-малко двама.

Няма информация от МВР относно инцидента.

Шофьори сигнализират за инцидента, настъпил край Първомай. Снимка: Waze
