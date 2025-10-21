Съветът за съвместно управление на среща в търсене на нова формула на кабинета "Желязков"

Премиерът Росен Желязков събира Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица" и „Има такъв народ", с участието на „ДПС- Ново начало".

Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ" да отговорят – съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.

В писмена позиция лидерът на „ДПС-Ново начало" обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, съобщава Нова тв.